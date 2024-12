Calendário do Inter em 2025 pode apresentar alto número de jogos 

O calendário de competições colorado para a temporada de 2025 está pronto. Após a reapresentação do elenco, em 6 de janeiro, o grupo inicia o período de pré-temporada para um calendário que pode apresentar até 80 jogos no ano.

Serão pelo menos 15 dias de preparação para o início do Campeonato Gaúcho. O estadual terá 12 partidas para os finalistas, mas 16 datas para quem brigar contra o rebaixamento. A competição começa em 22 de janeiro. Em paralelo à disputa do Gauchão, o Inter terá o início da Libertadores. Classificado para a fase de grupos do torneio, o Colorado poderá ter até 13 confrontos. A fase de grupos do torneio organizado pela Conmebol vai de 2 de abril a 28 de maio.