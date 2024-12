Mano Menezes indicou lateral do Inter para o Fluminense 

Atleta tem contrato com o Inter até o próximo dia 31. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A informação que veio do Rio de Janeiro nos últimos dias dava conta do interesse do Fluminense na contratação do lateral-esquerdo Renê. O jogador, no entanto, comunicou que tem negociações avançadas para permanecer no Inter. Nos próximos dias, inclusive, o clube deve anunciar a extensão de vínculo por mais uma temporada.

O contrato de Renê com o Inter termina no dia 31 de dezembro, mas nos próximos dias o anúncio da renovação com os gaúchos deve ser anunciada. Renê já teria comunicado o próprio Fluminense da situação envolvendo sua permanência no Beira-Rio em 2025.

A tendência é de que o novo contrato com o lateral-esquerdo seja estabelecido por mais uma temporada. Aos 32 anos, Renê atua no Inter desde abril de 2022, quando foi treinado pelo próprio Mano Menezes. Nos últimos meses de 2024, após a saída do técnico Eduardo Coudet, o experiente atleta acabou perdendo a titularidade para argentino Bernabei.

— Renê tem números expressivos na posição, de top 5 entre os laterais. Temos um plano. Já iniciamos as conversas. Ele está adaptado ao clube, é importante no elenco, tem liderança. Vamos tratar deste assunto com carinho — disse o executivo de futebol do Inter, André Mazzuco, em entrevista coletiva no mês de novembro.

Além de Renê, o Inter também deve oficializar a renovação de contrato do zagueiro Mercado por mais uma temporada. O argentino se recupera de uma grave lesão sofrida no joelho e, com isso, só voltará aos gramados na metade de 2025.

