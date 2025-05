As prováveis mudanças na equipe do Juventude para a partida com o Fortaleza

Fábio Matias fará novos ajustes na equipe alviverde para o duelo em Fortaleza. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias sabe que o momento do Juventude dentro do Brasileirão 2025 não é bom. Sem vencer há quatro rodadas (com três derrotas) e com mudanças constantes na equipe titular, o Verdão tenta recomeçar diante do Fortaleza, neste sábado (10), às 16h, no Estádio Presidente Vargas.

— Cabe a nós tentar ajustar, tentar ter equilíbrio, porque em vários momentos esse grupo já mostrou muita qualidade, já mostrou muita competência, e a gente sabe disso. Temos que buscar agora esse equilíbrio para conquistar pontos. Precisamos ir lá em Fortaleza e conquistar pontos para depois retomar a nossa confiança dentro de casa e fazer os nossos resultados aqui — admitiu o treinador alviverde.

A equipe uma vez mais deve sofrer mudanças. Em melhores condições clínicas, Rodrigo Sam tem chances de começar o jogo. O zagueiro só não atuou diante do Atlético-MG porque sentiu um leve desconforto muscular e foi preservado. Wilker Ángel e Abner disputam a outra vaga.

No meio pra frente, Jean Carlos foi utilizado na beirada, mas não mostrou força para atacar e recompor, quando o time era pressionado. Com isso, ele pode perder a posição para Batalla.

— O Jean é um jogador muito interessante, tem muita qualidade. É óbvio que em alguns momentos vai dar certo, em outros momentos não. Normalmente você tem que pensar no jogo e em quem inicia e tem que pensar no jogo em quem entra depois, porque estamos terminando com cinco trocas. A gente fez (contra o Atlético-MG) a estruturação com o Nenê, já no intervalo, estruturação do Batalha entrando no segundo tempo, dando volume. Ele entrou um pouquinho apagado, demos uma chacoalhada nele, e entrou no jogo — destacou Matias.

O volante Caíque voltou a jogar depois de quase nove meses. Contra o Galo, o camisa 95 entrou aos 23 minutos do segundo tempo. Mas como seu retorno aos gramados requer cuidados, pela gravidade na lesão que teve no joelho, a tendência ainda é que ele fique no banco de reservas.

E no ataque, Gabriel Taliari e Gilberto também disputam um lugar na equipe, uma vez que o primeiro deu mais movimentação ao time quando entrou diante do Galo.

A equipe fará mais dois treinamentos antes de encarar o Fortaleza, momento para Fábio Matias definir a escalação. Um provável Ju teria: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker Angel (Abner) e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla (Jean), Ênio e Gilberto (Taliari).