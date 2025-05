RS terá temporais intensos na metade oeste; volume de chuva ultrapassa a média do mês

Chuva também é esperada em Porto Alegre. Região Metropolitana está em alerta de perigo potencial. Jeff Botega / Agencia RBS

Volumes extremos de chuva são esperados no centro-oeste do Rio Grande do Sul, área que abrange a Região Central, Fronteira Oeste, Campanha e Sul, nesta quinta-feira (8). Os índices mais altos devem ser registrados nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai e a Argentina.

Em Uruguaiana, por exemplo, os acumulados para o dia podem representar o dobro da média histórica para o mês inteiro. Na cidade, de acordo com a Climatempo, são esperados 201 milímetros de chuva, enquanto a média para maio é 118 milímetros.

Já em Quaraí e em Barra do Quaraí, a chuva pode chegar a 167 milímetros e 137 milímetros na quinta-feira, respectivamente. Os números são expressivos, considerando que os municípios registram uma média de 119 e 115 milímetros no mês inteiro.

Alertas do Inmet

O Estado está com três alertas meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em vigor. Com início a partir das 4h de quinta-feira (8), o comunicado com grau de severidade vermelho aponta para grande perigo de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento superiores aos 100 km/h. O órgão cita ainda a possibilidade de ocorrência de alagamentos e transtornos.

A região metropolitana de Porto Alegre, assim como a Serra Gaúcha, o Noroeste e parte do Norte, também podem ter chuva intensa. A precipitação deve ocorrer durante a madrugada e início da manhã, podendo ser forte em alguns momentos.

E a chuva continua

As áreas de nuvens carregadas seguem se espalhando sobre o território gaúcho. De acordo com a Climatempo, a instabilidade pode ser ainda mais forte na sexta-feira (9), quando uma grande e forte frente fria ingressa pelo Estado

O sistema terá força suficiente para romper o bloqueio atmosférico que se estabeleceu entre Paraná e São Paulo. Até lá, muitas regiões gaúchas ficam suscetíveis a um risco mais elevado de temporais.

Quais sistemas meteorológicos atuam no RS

A atuação de três sistemas meteorológicos estão influenciando a condição de tempo severo no Estado. São eles:

Cavado meteorológico

Um cavado meteorológico é uma região alongada da atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de vento no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica. Esse sistema impulsiona a formação de instabilidade durante seu período de atuação.

Correntes de vento vindas do norte do Brasil

Os chamados Jatos de Baixos Níveis (JBN) são correntes de ventos em baixos níveis da atmosfera que transportam ar quente e muita umidade. Neste contexto, eles estão partindo do Norte do Brasil em direção ao RS. Sua presença pode contribuir para a formação de tempestade e chuva forte.

Passagem de frente fria

Está prevista a passagem de uma intensa frente fria ao Estado. Esse sistema é capaz de empurrar o ar quente da superfície para a atmosfera, fazendo com que ele se transforme em áreas de instabilidades e em precipitação.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (8)

Região Metropolitana

Previsão de sol entre algumas nuvens, com possibilidade para chuva passageira durante o dia. À noite, tempo firme. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 19ºC e 30ºC.

Campanha

Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Em Bagé, a mínima chega aos 19ºC e a máxima, aos 21ºC.

Fronteira Oeste

Tempo severo, com chuva forte e trovoadas de manhã, à tarde e à noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 20ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Dia nublado, com chuva de manhã. Sol aparece e há diminuição de nuvens à tarde. Em Tramandaí, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, os 24ºC.

Litoral Sul

Quinta-feira nublada, com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Rio Grande, o dia começa com 21ºC e pode chegar aos 22ºC.

Região Central

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 20ºC e 27ºC.

Região Norte

É esperado um dia de sol com períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 18ºC e 27ºC.

Região Noroeste

Região deve ter sol e períodos de céu nublado ao longo da quinta-feira. Em Santa Rosa, o dia começa com 20ºC e pode chegar aos 29°C.

Região Sul

Tempo severo, com chuva forte e trovoadas de manhã, à tarde e à noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 18ºC e 21ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Noite com nebulosidade. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 18ºC e 26ºC.

*Produção: Carolina Dill