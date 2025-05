Bola aérea vira ponto de atenção no Inter antes do jogo contra o Atlético Nacional: "Temos que ajustar"

Vitão é um dos pilares da defesa do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A bola aérea defensiva é uma preocupação do técnico do Inter, Roger Machado, para o jogo desta quinta-feira (8), contra o Atlético Nacional. Esta foi uma ênfase dos últimos treinos no CT do Parque Gigante e em Medellín, na Colômbia, já que a equipe vem sendo vazada recorrentemente desta forma nos últimos jogos.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), o diretor-esportivo Andrés D'Alessandro admitiu que o time precisa ajustar este fundamento, mas sublinhou que a dificuldade maior vem sendo na bola aérea em movimento e não nas jogadas de bola parada.

— A nossa bola parada de fato é forte. Só que a gente não tomou gol só de bola parada, mas de bola aérea, que é diferente. São bolas em movimento. A gente vai ter que ajustar. Sempre têm ajustes para fazer — disse.

Definição do time

Para o jogo contra o Atlético Nacional, o principal mistério na escalação está no meio-campo. De boa atuação nos treinamentos no CT do Parque Gigante, Gustavo Prado está cotado para ganhar uma das vagas nas pontas, onde disputa posição com Bruno Tabata.

Em relação ao time que perdeu para o Corinthians, Thiago Maia deve retornar ao banco de reservas. O provável time colorado para a partida desta quinta (8), na Colômbia, tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Atlético Nacional e Inter enfrentam-se nesta quinta, às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

