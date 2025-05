Nesse ritmo de dívidas e juros, Grêmio e Inter vão quebrar

Dinheiro que poderia abastecer o time acaba indo para bancos. Renan Mattos / Agencia RBS

A frase pode ser forte, mas retrata a situação econômica de Grêmio e Inter. Eles vão quebrar. Se seguirem acelerando nos gastos e se socorrendo a empréstimos bancários, cujos juros são exorbitantes, para equilibrar os pratos, Grêmio e Inter, ali na frente, serão engolidos pelas dívidas.

O risco disso é que, na beira do abismo, precisarão se abraçar no primeiro que estender a mão. E isso custará vender o departamento de futebol e virar uma SAF. Foi o que salvou Cruzeiro e Botafogo. Esses dois só não fecharam ou caíram para a Série C porque tomaram esse caminho da SAF.

Mas ele não é o único caminho. Aliás, não deve ser o único. Só que evitá-lo exigirá uma mudança drástica de ambos em seus modelos de gestão e investimento. Será necessário tomar o remédio amargo do corte de gastos, do controle de centavos no caixa, da revisão profunda do projeto e de passar alguns três ou quatro anos lutando para manter-se na Série A e, com alto índice de acerto, beliscar uma vaga na Libertadores.

Na verdade, no fundo mesmo, lutar por vaga e ganhar o Estadual virou a nossa realidade. Nós é que relutamos em admitir. Há um esforço hercúelo de Alberto Guerra e Alessandro Barcellos em colocar a Dupla como protagonista. É obrigatório reconhecer. O ponto é que mesmo com esse esforço e gastando além da conta, ficamos muito atrás.

Pode ser que o final de ano seja brindado com uma conquista de Copa. Elas permitem, no jogo a jogo, avançar, ganhar confiança e, no alinhamento perfeito dos campeões, levar a taça. Porém, sinceramente, você acredita nisso quando enxerga na mesma competição o Flamengo, o Palmeiras?

Dupla precisa reduzir gastos

O ponto aqui é que Grêmio e Inter esgarçaram seu poder de investimento. Mesmo assim, não alcançam. As dívidas dos dois só crescem. O Grêmio bateu em R$ 562,3 milhões. O Inter, em R$ 641 milhões. Em ambos os cálculos, não estão contabilizados os estádios. Houve a enchente, é fato, mas as dificuldades vêm de bem antes dela.

O estudo da SportsValue mostra que os dois aplicaram no futebol 78% da receita. Elevaram seus ganhos, mas também gastaram mais na montagem dos times. Não há outra saída a não ser reduzir gastos e, assim, ganhar algum fôlego para pagar dívidas.

E pagando dívidas, reduz-se juros. Só em 2024, o Grêmio desembolsou R$ 71,4 milhões de despesas financeiras. O Inter, R$ 115,1 milhões. Esse é um dinheiro que poderia abastecer o time, mas acaba drenado para os bancos.

Não há outra saída para a Dupla que não seja afundar o pé no freio, enxugar gastos na operação, seguir na busca pelas novas receitas, racionalizar investimentos e, principalmente, apostar sem medida na base. Isso custará alguns anos de resultados opacos e pode até render sustos. Aliás, nada diferente do que estamos vendo.

Na segunda-feira (5), no curso da SAF do FootHub, tivemos uma masterclass do managing director na área de Sportainment da Alvarez & Marsal, Fred Luz. Ele era o CEO do Flamengo quando a reestruturação se iniciou lá em 2013. Foram quatro anos difíceis até começar a ver a luz em 2017. Além dos números na planilha, o clube teve como trunfo a certeza de que o caminho da salvação era o da austeridade, do controle total de gastos, da aposta nos jogos e o do pagamento de dívidas antes do investimento em estrelas.