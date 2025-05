D'Alessandro garante que Inter não sofrerá desmanche: "Objetivo é manter a base"

D'Alessandro reforçou ideia é proporcionar continuidade para alcançar títulos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Apesar do assédio do futebol europeu a nomes como Vitão, Victor Gabriel, Bernabei e Wesley, o Inter garante que não haverá "desmanche" na janela do meio do ano. Em entrevista concedida em Medellín, na véspera do jogo contra o Atlético Nacional, o diretor esportivo Andrés D'Alessandro afirmou que o objetivo do clube é manter a base do elenco para brigar por grandes títulos.

— Que bom (que há interesse europeu). Quer dizer que os nossos jogadores estão se destacando. Sabemos que tem uma janela importante no meio do ano e sabemos que o calendário europeu trabalha muito mais no meio do ano do que no final do ano, mas nós estamos preparados. Posso dizer que a gente não vai desmanchar a nossa equipe — garantiu.

Sem negar a necessidade de o clube efetuar pelo menos uma venda relevante para equilibrar o caixa, D'Alessandro afirmou que a meta é manter a base do elenco para dar a Roger Machado um time capaz de disputar títulos.

— O nosso objetivo é manter a nossa base porque o nosso departamento de futebol acredita na continuidade não só da nossa comissão técnica, mas também do nosso grupo. Acreditamos em continuidade. Quando o Inter não manteve uma base de elenco e de time, sempre ficou muito mais difícil conquistar o objetivo — completou.

Busca por título relevante

D'Alessandro sublinhou ainda a necessidade de o clube priorizar a conquista de um grande título.

— O último título importante do Inter foi a Recopa de 2011, e eu até fico constrangido de falar isso, pois faz muito tempo. Acredito muito na sequência, na continuidade de trabalho, para poder estar mais perto dos títulos — finalizou.

Atlético Nacional e Inter enfrentam-se nesta quinta (8), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.