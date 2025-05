Veja como identificar e enfrentar um trauma emocional

Os traumas, ainda que silenciosos, permanecem registrados no cérebro e no corpo

Uma palavra, um cheiro ou um som. Às vezes, é tudo o que basta para acionar uma lembrança antiga e fazer o corpo reagir com medo, angústia ou paralisação, mesmo que a ameaça já tenha passado. Isso acontece porque traumas, ainda que silenciosos, permanecem registrados no cérebro e no corpo. E, quando não tratados, podem comprometer a saúde mental, as relações pessoais e as decisões cotidianas.