Morre Quincy Jones, produtor de astros como Michael Jackson e Frank Sinatra

Entre os sucessos da carreira, ele foi responsável por "We Are The World", canção que reuniu estrelas da música a fim de arrecadar recursos para a luta contra a pobreza na África

04/11/2024 - 06h10min Atualizada em 04/11/2024 - 11h37min