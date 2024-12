Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 20 de dezembro

Arte / Agencia RBS

Nesta sexta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 20 de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

O topo do mundo é sedutor, mas você não o conquista com gestos, caras e bocas. O topo do mundo só é conquistado pelas pessoas que se dispõem a fazer grandes sacrifícios, e que consagram todos os dias ao objetivo.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

Toda essa confusão que anda acontecendo em sua mente a respeito das perspectivas futuras há de ser superada em breve, e não requer gastos maiores de energia vital para ser administrada no momento. Toque a bola em frente.

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

A curiosidade nunca se satisfaz completamente, porque ela continua farejando mais e mais experiências. Porém, para que as pessoas não se sintam pressionadas, em algum momento é bom dar férias à curiosidade.

Leia Mais A influência de Júpiter em 2025: saiba o que significa e como se preparar para o próximo ano

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

Busque e valorize as diferenças nos seus relacionamentos, porque é sobre essas características que as pessoas evoluem e se enriquecem psicossocialmente. As diferenças são o ponto de apoio dos bons relacionamentos.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

Ao alcance de sua mão sempre haverá recursos disponíveis para superar problemas e, muito mais do que isso, servir aos objetivos que sua alma pretenda conquistar. Olhe ao seu redor com mais carinho e atenção.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

Uma parte do seu tempo há de ser consagrada ao divertimento, à boa vida, e isso precisa ser considerado uma necessidade tão fundamental quanto tomar água todos os dias. Tenha clareza quanto à qualidade de seu divertimento.

Leia Mais Como a camiseta de futebol passou a ser um item em destaque no guarda-roupa feminino

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

Os relacionamentos familiares são a dimensão mais complexa que nossa humanidade precisa administrar, porque a proximidade e rotina de convivência, em vez de tornarem as pessoas próximas, ao contrário, elas se distanciam.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

Perceber, sua alma percebe tudo, não escapa nada, porém, é necessário também saber interpretar o que se percebe, e nem sempre sua alma acerta nesse quesito, às vezes inventa histórias nada a ver com o que acontece.

Sagitário: nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Ao infinito e além! Enquanto sua alma tiver de respeitar limites e se ajustar a padrões, eventualmente fará conquistas interessantes, porém, é quando você dá rédea solta à aventura que o melhor acontece.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

Entre o infinito e o infinitesimal de sua existência, a alma precisa descobrir que atitudes tomar agora, de imediato, para colocar ordem e dar um sentido aos próximos meses. Melhor se debruçar sobre isso.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

Os sacrifícios que você tenha de fazer eventualmente são os passos arriscados que sua alma dará, porque não é possível saber antecipadamente se o investimento altruísta servirá para os propósitos almejados.

Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março