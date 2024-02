Nem mesmo as altas temperaturas registradas nesta sexta-feira (2) impediram que a rainha e as princesas da Festa Nacional da Uva 2024 percorressem as principais ruas do Centro de Caxias do Sul para divulgar o evento. A rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho, acompanhadas de uma comitiva da Festa da Uva e também de representantes do Sindilojas, promoveram uma atividade no comércio e também com a comunidade que circulava pela cidade.