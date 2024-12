Restaurante de culinária mexicana promove ação social neste sábado, em Caxias do Sul

Restaurante que inaugurou sua sede física em 2021 fica no bairro Panazzolo Burritos Fantásticos / Divulgação

O restaurante Burritos Fantásticos (Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1711, Panazzolo) promove neste sábado a segunda edição de sua ação de Natal beneficente, em prol da Casa da Tia Mirna, instituição que atua no combate à fome no Loteamento Villa Lobos, em Caxias do Sul.

A partir das 16h, a equipe do restaurante estará comercializando burritos (tradicional iguaria da culinária mexicana) pelo preço promocional de R$ 10. Também haverá desconto de 30% em todo o restante do cardápio. Também haverá, ao longo dia, a unidade móvel do Galo Véio Tattoo, estúdio que estará tatuando com preços simbólicos, em prol da causa.