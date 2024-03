O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) ingressou nesta quinta-feira (28) com uma ação coletiva junto à Vara do Trabalho de Alvorada para suspender a troca de gestão no hospital do município e no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, ambos na Região Metropolitana. A ação ocorre após a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) negar na quarta-feira (27) o pedido de seis sindicatos de saúde, incluindo o próprio Simers, para que o governo gaúcho adiasse o repasse da administração das instituições.