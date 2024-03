Em reunião de mediação realizada nesta terça-feira (26), entidades representativas de trabalhadores da saúde pediram a suspensão da assinatura do contrato entre o governo do RS e as novas gestoras dos hospitais de Cachoeirinha e Alvorada, na Região Metropolitana. A proposta é de que a paralisação seja temporária, enquanto estiverem em curso as negociações com a Fundação Universitária de Cardiologia, atual gestora das instituições de saúde.