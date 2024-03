A partir da próxima segunda-feira (1º), a dose da vacina contra a gripe vai estar disponível para um público maior em Porto Alegre. Também poderão se imunizar contra a Influenza trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados, trabalhadores da educação do ensino básico ao superior, e pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades - a partir dos seis meses.