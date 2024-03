Mais duas mortes em razão da dengue foram confirmadas, no início da tarde desta quinta-feira (28), pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Com isso, o total de óbitos em 2024 chega a 47, em menos de três meses. Somando todo o ano passado, foram 54 mortes atribuídas à doença. Até o fim de março, porém, só uma havia sido confirmada. Em 2022, quando o Rio Grande do Sul bateu recorde de óbitos, com 66, nenhum havia sido oficializado antes de 21 de maio.