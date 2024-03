O Rio Grande do Sul tinha até o início da tarde desta quarta-feira (27) 34.434 casos confirmados de dengue e 45 mortes pela doença. De acordo com o painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES), outros 16 mil casos suspeitos são investigados. Números que olhados de forma mais atenta mostram outra preocupação: a alta letalidade. Segundo o Ministério da Saúde, 12% dos casos graves terminam em morte no Estado, o maior índice do Brasil. Sergipe (10,53%), Paraíba (9,09%), Tocantins (8,33%) e Amapá (8%) completam o top cinco.