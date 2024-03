A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, nesta quarta-feira (27), mais três mortes por dengue no Rio Grande do Sul, o que eleva para 45 o número de óbitos por conta da doença em 2024. Uma das vítimas é uma mulher de 27 anos, moradora de Canoas, na Região Metropolitana, que não tinha comorbidades declaradas. O óbito ocorreu no último dia 19.