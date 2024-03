Os próximos dois meses prometem ser "críticos" em relação aos casos de dengue em Porto Alegre. A avaliação é do secretário municipal de Saúde. Em entrevista nesta terça-feira (26) ao Gaúcha Atualidade, Fernando Ritter comentou o aumento no número de casos da doença na capital. Nesta segunda-feira (25), o RS chegou a 40 mortes pela doença. A estatística foi registrada com a confirmação de três óbitos pela Secretaria Estadual da Saúde. As vítimas são três idosos que tinham doenças pré-existentes.