Sem previsão de disponibilização da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul, a procura pelo imunizante na rede privada disparou. Na segunda-feira (5), a fabricante da Qdenga informou que limitará as doses na rede privada – e, agora, o imunizante já chega a estar esgotado em diversos estabelecimentos.