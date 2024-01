O aumento de casos confirmados de dengue no Rio Grande do Sul, entre 2023 e 2024, é exponencial: nos primeiros 22 dias deste ano, são 721 pessoas infectadas, contra 63 no mesmo período do ano passado (uma elevação de 1.044%). As mudanças climáticas estão entre os fatores elencados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a elevação nos índices. GZH conversou com especialistas para explicar como se dá esta relação.