Os municípios de Gravataí, Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba e Cachoeirinha enfrentam falta d’água em pontos de todos os bairros, conforme o site da Corsan. A previsão é que o abastecimento seja normalizado ao longo da manhã, enquanto a energia retorna. São mais de 1 milhão de pontos sem luz no Rio Grande do Sul — 600 mil deles na área da CEEE Equatorial.