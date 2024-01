Um homem morreu na madrugada desta quarta-feira (17) em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, em decorrência do forte temporal que atingiu a cidade. Conforme a Defesa Civil municipal, a vítima foi atingida por uma marquise de um supermercado que acabou caindo com a força do vento. Os bombeiros e peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão no local.