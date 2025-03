Campanha do Daer na Rota do Sol relembra período correto para colheita do pinhão

Materiais da campanha ficam em pontos estratégicos da Rota do Sol.

Uma campanha na Rota do Sol, entre Tainhas, em São Francisco de Paula, e Terra de Areia, procura conscientizar a população sobre o momento correto para colheita do pinhão. Conforme lei estadual, o período para coleta da semente da araucária é partir de 1º abril . É o terceiro ano que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) lança a ação.

O lema da campanha é Se você gosta de pinhão, evite colher, comprar ou consumir antes do dia 1º de abril. A ação busca conscientizar sobre os prejuízos que a colheita precoce do pinhão podem causar no meio ambiente.