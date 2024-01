O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira (16) deixou pelo menos 1,1 milhão de clientes das duas concessionárias de energia elétrica sem abastecimento. Segundo o balanço divulgado pela Rio Grande Energia (RGE) às 7h da manhã desta quarta-feira (17), são 574 mil clientes sem luz, e as regiões mais afetadas são Central, Metropolitana, Vale do Taquari, Vale do Sinos e Vale do Rio Pardo. Na área da CEEE Equatorial, 600 mil pontos estão sem energia, sendo a Região Metropolitana a área mais afetada.