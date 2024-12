“Chegou lá gritando de dor, até que morreu com o pescoço tombado”, diz pai de paciente que morreu em sala de espera de UPA no Rio

O caso gerou comoção e revolta entre familiares, que denunciaram negligência. As imagens de José Augusto na fila da unidade de pronto atendimento circulou as redes sociais.

O artesão e garçom José Augusto Mota Silva, de 32 anos, morreu na sala de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade de Deus , no Rio de Janeiro, na sexta-feira (13), enquanto aguardava atendimento médico.

O caso gerou comoção e revolta entre familiares, que denunciaram negligência. As informações são do g1.

— Ele chegou lá gritando de dor, pedindo atendimento e ninguém atendeu. Foi ficando lá, sentado. Até que morreu com o pescoço tombado — lamentou o pai, José Adão da Silva, durante o velório, em Mogi Guaçu (SP), cidade natal do paciente.

José Augusto foi enterrado no domingo (15). Morando no Rio há 12 anos, ele sofria com dores recorrentes e, segundo a irmã, já havia enfrentado dificuldades para conseguir atendimento médico.