Homem se passa por Renato Gaúcho para pedir cestas básicas

Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu denúncia do treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.

Nesta quinta-feira (12), a polícia civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de aplicar golpes fraudulentos em jogadores de futebol. Em um dos casos, ele se passou pelo ex-treinador do Grêmio , Renato Gaúcho, pedindo cestas básicas.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior , foi quem procurou a Polícia Civil para fazer a denúncia . Estelionatários criaram um perfil falso do técnico em um aplicativo de mensagem. Textos e áudios foram enviados para jogadores famosos pedindo doações para as vítimas das enchentes no Sul do país, segundo informações do g1 .

Na noite de quarta-feira (11), ele chegou a encaminhar mensagens para vários jogadores se passando pelo ex-técnico do Grêmio, Renato Gaúcho , de acordo com a Polícia Civil. Em uma das conversas, pediu cestas básicas a um jogador de um clube de São Paulo :

Para corroborar com a fraude, o suspeito enviou um áudio com a voz do treinador. Quando a vítima tentou contato por ligação com o suposto Renato, o estelionatário não atendeu. A polícia investigará se os estelionatários usavam de algum subterfugio como inteligência artificial ou trechos editados de entrevistas antigas para imitar a voz dos técnicos e jogadores. A voz do técnico Cuca também foi usada no golpe.