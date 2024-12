Preso suspeito de matar três homens dentro de lavagem de carros em Canoas

Um homem de 21 anos foi preso, na quarta-feira (11), por ser suspeito de matar a tiros três pessoas dentro de uma lavagem de carros em Canoas , na Região Metropolitana. Conforme a Brigada Militar, a prisão ocorreu na avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon.

O crime aconteceu no dia 20 de outubro, na rua Brasil, no bairro Harmonia. As vítimas foram três homens de 23, 24 e 27 anos. Os mais jovens eram irmãos. A identidade deles não foi divulgada.