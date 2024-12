"Uma grande manipulação", diz mulher que vivia em seita de guru suspeito de estelionato em Viamão

Sítio da seita, localizado no interior de Viamão, tem 42 hectares e chegou a abrigar 80 pessoas. Polícia Civil / Divulgação

— Ele puxou o cabelo e arrastou duas gurias para fora da sala, porque elas não responderam ao processo terapêutico como ele gostaria. Deu tapa na cara de uma delas também, muito forte — diz.

O suspeito é Adir Aliatti, de 69 anos. A Polícia Civil afirma que ele comporta-se como um "guru espiritual" da seita, que utiliza diversas práticas de meditação, entre elas, o sexo livre entre os praticantes.

O advogado do investigado, Rodrigo Oliveira de Camargo, afirma que "refuta a hipótese levantada pelos denunciantes" e que "já se colocou à disposição das autoridades".

Segundo a defesa, "Aliatti confia na Justiça e não se furtará de prestar todos os esclarecimentos devidos nos foros e momentos adequados. Até onde teve conhecimento dos fatos investigados, a materialidade na narrativa não se sustenta por falta de elementos".

Suspeita de estelionato

Mais de 20 pessoas já foram ouvidas pela polícia. Os depoentes relataram que sofriam tortura psicológica, violência física e patrimonial, além de crimes financeiros, sempre coagidos pelo "guru espiritual".

O sítio da seita, localizado no interior de Viamão, tem 42 hectares e chegou a abrigar 80 pessoas. Elas dividiam tarefas cotidianas e cultivavam produtos orgânicos, vendidos na região. Além disso, o grupo comercializava cadernos e agendas em Porto Alegre. A renda era revertida para a manutenção da comunidade e das pessoas que viviam lá.

Um homem, que também prefere não ser identificado, morou no local por 16 anos. A ideia de um espaço em meio à natureza em que amigos pudessem partilhar uma vida em comunidade foi o que encantou o antigo integrante do grupo.

— Era a gente ter um lugar onde a gente podia viver com os amigos, onde a gente dividisse os custos das coisas, onde cada um pudesse contribuir com uma parte daquilo ali por igual — fala.

Porém, depois da pandemia, alguns integrantes perceberam inconsistências nas contas da comunidade. De acordo com a polícia, o "guru espiritual" ficava com o dinheiro obtido através de empréstimos contraídos pelos participantes do grupo.

— Uma administração caótica das finanças proposital, porque, aquela coisa: quanto mais caótica, menos você consegue controlar. Isso levava a gente a achar que sempre estava precisando de mais dinheiro, e como achava que estava precisando de mais dinheiro, as pessoas pediam empréstimo — conta o ex-morador.

A mulher, que afirma ter presenciado as cenas de agressão, calcula ter gasto R$ 100 mil em terapias na seita.

— Financeiramente, destruiu os sonhos que eu tinha — afirma.

Investigações da Polícia Civil apontam que o "guru espiritual" teria desviado cerca de R$ 20 milhões em benefício próprio. Ele teria usado o dinheiro nas próprias empresas, na compra de imóveis, em viagens de luxo e até em apostas online.

— As vítimas começaram a perceber que as contas tinham algum problema financeiro e constataram um prejuízo na casa dos R$ 4 milhões, agora no último ano. Ele teria perdido com dívidas, com apostas online, com viagens — relata a delegada Jeiselaure de Souza.

Tortura psicológica

As investigações começaram quando ex-integrantes da seita acionaram o Ministério Público relatando supostos atos violentos cometidos pelo guru do grupo. Segundo a polícia, os seguidores pagavam pacotes de imersão que custavam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, além de mensalidades para viver no local.

As pessoas ouvidas pela polícia relataram ter sofrido tortura psicológica e patrimonial, além de crimes financeiros. A investigação aponta que o guru e outros integrantes do grupo coagiam os participantes, depois de descobrir "coisas muito íntimas dessas pessoas".