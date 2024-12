Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil do Estado cumpriu mandados de busca e apreensão em uma comunidade alternativa de Viamão por suspeita de tortura psicológica, curandeirismo, estelionato e outros crimes financeiros .

As investigações apontam que um homem de 69 anos, responsável pelo grupo, usava o dinheiro de seguidores para pagar viagens de luxo e apostas online. Ninguém foi preso na operação.

O que é o movimento Osho

A Osho Rachana, de Viamão, é uma sede gaúcha do movimento Osho International , que prega meditações e terapias como parte de uma jornada espiritual voltada ao crescimento pessoal. A origem da organização veio dos ensinamentos de Rajneesh Chandra Mohan Jain , conhecido como Acharya Rajneesh, Bhagwan Shree Rajneesh ou simplesmente Osho .

O líder espiritual indiano ganhou popularidade entre as décadas de 1970 e 1980 pelos discursos que propagavam ideais de criatividade, reflexão, liberdade sexual e críticas às filosofias tradicionais e à ortodoxia das religiões ocidentais , segundo o jornal O Globo.

Quem foi Osho

A influência de Osho levou à construção de uma comunidade religiosa utópica e autossuficiente no deserto de Oregon, nos Estados Unidos, conhecida como Rajneeshpuram , entre 1981 e 1988. Uma das figuras mais controversas da época era Ma Anand Sheela , esposa, secretária pessoal e porta-voz de Rajneesh.

Segundo a BBC , Osho era conhecido por colecionar carros Rolls Royce, joias e relógios de marca. Entre as pregações sobre meditação e autoconhecimento, ele também fazia piadas com a Igreja Católica e incentivava a liberdade sexual.

A Osho International

O documentário da Netflix gerou críticas da instituição que organiza o movimento ao redor do mundo, a Osho International, e de vários de seus seguidores. Muitos acusaram a produção de não contextualizar as acusações e não mostrar os demais aspectos do movimento.