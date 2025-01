Hugo de León e filho de Guiñazu são atrações em mundial de beach tennis no Litoral

Evento envolverá profissionais e amadores em Xangri-lá. Carlos Henrique / Divulgação

O beach tennis mais uma vez tomará conta das areias do litoral gaúcho. Entre sexta (17) e domingo (19), Xangri-lá sediará o Beach Tennis Challenger Cup, uma etapa do circuito mundial da modalidade, com a participação de mais de 800 atletas, entre profissionais e amadores. Entre eles, destaque para o ídolo do Grêmio, Hugo de León, e o argentino Matías Guiñazu, 24 anos, filho do ex-volante colorado Pablo Guiñazu.

A competição profissional reunirá 44 duplas e valerá 50 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), com premiação total de US$ 5 mil (R$ 30,2 mil). Já a competição amadora será dividida em mais de 25 categorias por idade e nível técnico.

Beach tennista há quatro anos, Matías Guiñazu já representou a seleção argentina da modalidade e é proprietário de um complexo de quadras em Córdoba-ARG. Neste fim de semana, formará dupla com o atleta gaúcho Guilherme Dutra, 21 anos.

— Joguei tênis dos 6 aos 18 anos, mas parei porque desisti de viajar para competir. Então, em 2021, conheci o beach tennis na Argentina comecei a jogar e gostei. Vi que tinha um pouquinho de mão e passei a treinar pelo menos três horas por dia. Desde então, procuro sempre evoluir cada vez mais — contou Matias, em entrevista ao podcast Saque na Cinco.

Na categoria masculina, a principal atração será o gaúcho Fabrício Neis, 34 anos, ex-tenista de duplas e único na história a ser top-100 do mundo tanto no tênis quanto no beach tennis. Atual 21º do mundo e campeão da edição de 2024, o atleta defenderá o título ao lado do também gaúcho Gabriel Ries, 36 anos. Também disputarão o torneio os outros dois atletas gaúchos que integram o top 30 do ranking: Felipe Loch, 18 anos, e Natã Porte, 24 anos, respectivamente o 11º e o 27º do mundo.

Filho de Pablo Guiñazu (E), Matías (D) joga beach tennis desde 2021 e já defendeu a seleção argentina da modalidade Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Já na categoria feminina, é destaque a gaúcha Isadora Trusz, 21 anos, que ocupa a 29ª posição no ranking mundial. A atleta venceu a edição 2024 atuando ao lado paulista Cindy Dias, 32 anos, mas, em 2025, defenderá o título formando dupla com a também paulista Laura Pimenta, 28 anos.

A competição amadora, por sua vez, terá mais de 25 categorias, divididas por gênero (masculina, feminina e mista), nível técnico (A, B, C e D) e idade (sub-12, sub-14, sub-16, 40+, 50+ e 60+). Na masculina 60+, um dos atletas será o ex-zagueiro do Grêmio, Hugo de León, capitão nas conquistas da Copa Libertadores e do Mundial em 1983.

— No Réveillon de 2019, quando eu morava em Punta del Este, um amigo meu de Porto Alegre levou uma rede de beach tennis e me convidou para jogar. A partir daquele momento, me apaixonei pelo esporte. Naquele ano mesmo, me mudei para o Rio Grande do Sul e passei a integrar o grupo da (Praça da) Encol. A partir daí, não parei mais de jogar. Sou um desses fominhas que passam toda a semana jogando beach tennis — explica De León.

Hugo de León se apaixonou pelo beach tennis em 2019 Reprodução / Instagram @leon.hugode

O Beach Tennis Challenger Cup faz parte do Brasil Beach Games, iniciativa que reunirá no mesmo local em Xangri-lá competições e atividades de futevôlei, teqball, beach pickleball e vôlei de praia, totalizando mais de 2 mil participantes. O evento ocorrerá entre sexta (17) e domingo (19), das 9h às 17h, entre as guaritas 81 e 82, próximo à divisa entre as praias de Atlântida e Capão da Canoa.

