Único atleta a ser top 100 do mundo no tênis e no beach tennis, Fabrício Neis decolou nas areias. O gaúcho de 33 anos subiu dezenas de posições no ranking ao longo de 2023, foi vice-campeão do BT 400 de Aruba, jogou de igual para igual com os melhores nomes da modalidade e alcançou nesta semana a posição número 24 no ranking da ITF.