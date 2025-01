Empresa suspeita de fraudar contratação de serviço de home care cobraria ágio de até 200%

A investigação da Operação False Care apurou que a empresa suspeita de fraudar orçamentos superfaturava itens do serviço de home care em até 200%. A Enfpro Soluções em Saúde é investigada por suspeita de falsificar orçamentos de concorrentes em ações judiciais para garantir a sua contratação, já que apresentava valor supostamente mais baixo.

— Havia ágio em cada item, como a hora de atendimento da enfermeira ou da fisioterapeuta, o valor do oxímetro — explicou o delegado Max Otto Ritter, responsável pela investigação na 1ª Delegacia de Combate à Corrupção.

Na manhã desta quinta-feira (16), a polícia prendeu as duas responsáveis pela empresa, que são enfermeiras. Elas tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça. Ambas também foram presas em flagrante, pois durante as buscas, uma pistola 9 milímetros foi encontrada na casa. O flagrante foi por posse ilegal de arma de uso restrito. A polícia não informa os nomes das mulheres presas.

Conforme o delegado Max, um dos desdobramentos do trabalho será apurar como os orçamentos falsificados chegavam aos processos judiciais. O caminho natural seria as famílias interessadas buscarem os orçamentos para usar nas ações que solicitam o pagamento pelos planos privados e do IPE-Saúde.