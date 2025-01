Duas enfermeiras são presas em operação da Polícia Civil que coíbe fraude na contratação de serviços de home care

Com a Operação False Care , a Polícia Civil coíbe na manhã desta quinta-feira (16) um esquema de fraude na assistência à saúde que tem como principal investigada uma empresa de Porto Alegre que fornece serviços de home care. Duas enfermeiras foram presas — o nome delas não foi divulgado.

Durante as buscas, uma pistola nove milímetros foi encontrada, o que motivou também prisão em flagrante delas por posse ilegal de arma de uso restrito. Elas já tinham ordem judicial de prisão preventiva.

Também foram apreendidos dois carros, sendo uma BMW com valor estimado em R$ 343 mil, um Volvo , que custa cerca de R$ 575 mil, e uma motocicleta, também da BMW , com preço aproximado de R$ 80 mil. Somados, os valores chegam a quase R$ 1 milhão .

A empresa teria montado falsos orçamentos para colocar dentro de processos judiciais que demandam de planos de saúde privados e do IPE Saúde o atendimento a pacientes em casa.

Mesmo com valor mais baixo, a empresa vencia tendo superfaturado o próprio orçamento . A vantagem só parecia existir na comparação com os demais orçamentos que, na verdade, eram produzidos falsamente pela investigada. A polícia não revela o nome da empresa, mas a reportagem apurou que é a Enfpro Soluções em Saúde.

Operação

A 1ª Delegacia de Combate à Corrupção cumpriu nesta manhã dois mandados de prisão preventiva — contra responsáveis pela empresa, que são enfermeiras —, quatro mandados de busca e apreensão em residências e sedes da empresa e três de sequestro de móveis de luxo. Todas as ordens judiciais são cumpridas em Porto Alegre.

As buscas visam coletar elementos que possam ajudar na comprovação dos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato contra a administração pública.

As vítimas seriam o IPE Saúde e planos de saúde privados que, mediante ordem judicial, acabam obrigados a fornecer os serviços de home care e, no caso investigado, ainda pagavam valores superfaturados.

O trabalho tem apoio de auditores do Estado, integrantes da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado. Eles é que vão verificar o tamanho do prejuízo causado ao erário.