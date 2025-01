Avião e helicóptero militar colidem na região de Washington; acompanhe ao vivo

Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar em Washington, D.C., nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (29) . O acidente ocorreu nas proximidades do Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que fica a seis quilômetros da Casa Branca. Equipes de emergência foram enviadas ao local. As informações são do g1.