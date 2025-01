Três pessoas são presas por suspeita de envolvimento em morte de vereador de Estrela

Gersinho deixou Estrela em seu veículo no início da noite do dia 18. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na morte do vereador de Estrela Gerson Adriano da Silva, de 52 anos. Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, a Polícia Civil prendeu dois homens e uma mulher. O corpo do parlamentar foi localizado em Alvorada, na Região Metropolitana, na última sexta-feira (24).

A Polícia Civil divulgará mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa, às 10h desta quinta-feira (30). A investigação trabalha com duas hipóteses principais para o assassinato do político, que desapareceu em 18 de janeiro: homicídio ou latrocínio (roubo com morte).

As buscas por Gersinho, como era conhecido, iniciaram-se ainda no fim de semana em que ele desapareceu. O vereador deixou Estrela em seu veículo no início da noite do último dia 18. Dali, teria seguido pela BR-386 em direção à Região Metropolitana. Familiares enviaram mensagens ao político, que chegou a visualizar as conversas, mas não respondeu. O caso foi comunicado à polícia. Desde então, uma série de pistas levou a investigação a acreditar que ele havia sumido na Grande Porto Alegre.

O veículo do vereador foi encontrado abandonado e incendiado no município de Viamão — dentro do carro, havia alguns pertences do vereador. Os documentos dele foram localizados no bairro Umbu, em Alvorada.