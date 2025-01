Desaparecido há três dias, vereador de Estrela teve documentos e carro encontrados na Região Metropolitana

Gerson era suplente de vereador e assumiu uma cadeira no Legislativo de Estrela nas eleições de 2024. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O vereador Gerson Adriano da Silva, o Gersinho (PSDB), de Estrela, no Vale do Taquari, está desaparecido desde sábado (18), quando saiu do município para prestar serviços de arquitetura em Imbé, no Litoral Norte, pela empresa da qual é sócio. Documentos e o carro dele foram encontrados em municípios da Região Metropolitana.

O parlamentar, de 52 anos, foi visto por familiares pela última vez durante a tarde de sábado, segundo a Polícia Civil. Conforme a delegada regional do Vale do Taquari, Shana Hartz, ele visualizou o WhatsApp na noite do mesmo dia, mas não respondeu as mensagens de parentes e amigos.

Com a filha, a última interação foi na noite de sexta (17). Ela mantém a esperança de encontrá-lo.

– Ele é uma pessoa boa muito boa e não merecia isso. Mas, se Deus quiser, logo a gente vai encontrar – disse a jovem de 24 anos, que não quis se identificar.

A polícia tenta, por meio das câmeras de segurança de pedágios, mapear o trajeto que teria sido percorrido pelo vereador do Vale do Taquari ao Litoral Norte.

Documentos dele foram encontrados na segunda (20), no bairro Umbu, em Alvorada. No mesmo dia, o carro foi localizado em Viamão, ambos os municípios são da Região Metropolitana. Até o momento, não há pistas sobre o paradeiro do parlamentar.

De acordo com a delegada, uma das hipóteses apuradas é de que Silva possa ter caído em um golpe. Foi identificada uma transferência via Pix no valor de R$ 1,6 mil para uma mulher.

A polícia não deu detalhes, mas a reportagem de Zero Hora apurou que a transação foi realizada para uma garota de programa. A mulher teria trabalhado nesta área em Pelotas, no Sul, Porto Alegre e outras cidades da Região Metropolitana.

O cartão corporativo da empresa a qual o vereador é sócio também foi utilizado durante o período em que ele está desaparecido.

O vereador não possui antecedentes criminais ou histórico de uso de drogas. Conforme a polícia, não foram feitos contatos com os familiares ou pedidos de resgate até o momento.

Quem é o vereador Gerson Adriano

Gerson Adriano da Silva, o Gersinho, de 52 anos, teve 373 votos na última eleição em Estrela, no Vale do Taquari. Ele era suplente antes de assumir o cargo no começo deste ano. Conhecido no município e tido como uma pessoa amiga e solícita pela comunidade, o parlamentar atuou durante o período da enchente de maio, que devastou a região do Vale do Taquari, em especial a cidade de Estrela.