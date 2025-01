Corpo de vereador de Estrela que desapareceu há uma semana é encontrado, diz polícia

A Polícia Civil encontrou o corpo de Gerson Adriano da Silva , vereador de Estrela, município na região do Vale do Taquari. O cadáver estava em uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Conhecido como Gersinho (PSDB), o político eleito nas últimas eleições estava desaparecido há uma semana – desde 18 de janeiro.

A delegada Shana Luft Hartz, responsável pela investigação, relata que o vereador estava a caminho de Imbé, no Litoral Norte, para realizar um serviço para um familiar. No entanto, o parente informou à família do vereador que ele não havia chegado ao local.