Polícia tem duas linhas de investigação para morte de vereador de Estrela que desapareceu na Região Metropolitana 

A Polícia Civil trabalha com duas hipóteses principais para o assassinato de um vereador, que desapareceu há pouco mais de uma semana, na Região Metropolitana: homicídio ou latrocínio (roubo com morte). Gerson Adriano da Silva, 52 anos, era morador de Estrela, no Vale do Taquari, e sumiu no sábado, dia 18 de janeiro. O corpo dele foi localizado na última sexta-feira (24).

As buscas por Gersinho, como era conhecido o político, se iniciaram ainda no fim de semana em que ele desapareceu. O vereador deixou Estrela em seu veículo no início da noite de sábado, dia 18. Dali, teria seguido pela BR-386 em direção à Região Metropolitana. Familiares enviaram mensagens ao político, que chegou a visualizar as conversas, mas não respondeu. O caso foi comunicado à polícia. Desde então, uma série de pistas levou a investigação a acreditar que ele havia sumido na Grande Porto Alegre.

O veículo do vereador foi encontrado abandonado e incendiado no município de Viamão — dentro do carro, havia alguns pertences do vereador. Os documentos dele também foram localizados, no bairro Umbu, em Alvorada. Em razão de o sumiço ter acontecido na Região Metropolitana, a investigação passou a ser realizada de forma conjunta entre o Departamento de Polícia do Interior (DPI) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil passou a realizar buscas, com apoio do Corpo de Bombeiros e o emprego de cães farejadores. A apuração também contou com a colaboração da Brigada Militar. Até então, não havia certeza se o vereador estava vivo ou morto. Uma das possibilidades apuradas era de extorsão mediante sequestro.

Na sexta-feira, durante as buscas, a polícia adentrou numa área de mata em Alvorada, onde foi encontrado o corpo do político. Desde então, os policiais não vêm repassando mais informações para não atrapalhar o andamento das investigações. A Polícia Civil confirmou, no entanto, que aguarda ainda por análises do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e segue com as investigações tanto na Capital como em outras cidades da Região Metropolitana.

Segundo o delegado Mario Souza, diretor do DHPP, ainda são realizadas diligências e novas ordens judiciais foram solicitadas junto ao Judiciário.

— A polícia continua apurando a responsabilização, e o caso é tratado como um crime violento, possivelmente homicídio ou latrocínio — disse o delegado, sem detalhar o andamento.

O que levará a investigação a concluir por um homicídio ou latrocínio é a motivação do crime, que ainda é esclarecida. Após o sumiço do vereador, a polícia já havia informado ter identificado movimentações financeiras suspeitas, como um Pix no valor de R$ 1,6 mil que teria sido feito para uma mulher, identificada como garota de programa. Os pagamentos teriam ocorrido ainda na noite do dia 18.

Caso o vereador tenha sido vítima de um roubo e isso, por algum motivo, tenha resultado em sua morte, a conclusão da polícia será pelo latrocínio. No entanto, se a morte teve outra motivação, o crime pode se tratar de um homicídio. Até o momento, ninguém foi preso pelo assassinato.

Despedida

O enterro do corpo do vereador foi realizado no domingo (26) pela manhã, no município de Fazenda Vilanova. O velório se iniciou ainda no começo da noite de sábado (25), no segundo andar da prefeitura de Estrela. A morte de Gersinho causou consternação na comunidade do Vale do Taquari.

Pelas redes sociais, a prefeita de Estrela, Carine Schwingel, manifestou-se sobre a perda do político. No texto, afirmou que o sonho de Gersinho era ser vereador. Carine disse que foi ela quem comunicou o parlamentar de que ele, que havia ficado como suplente, seria vereador. Gersinho teria respondido que queria ajudar Estrela a se reerguer. "Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares", concluiu a prefeita.

Quem era o vereador

Vereador Gerson Adriano da Silva, o Gersinho (PSDB), assumiu o cargo em 2025. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Gersinho assumiu o cargo de vereador neste ano, após movimentações da nova gestão do município. Na eleição do ano passado, conquistou 373 votos, ficando como suplente pelo PSDB.

O vereador eleito, Darlã Bellini, que fez 386 votos, foi convidado pela prefeita eleita Carine Schwingel (União) para ocupar o cargo de secretário da Cultura de Estrela. Bellini aceitou o convite e, com isso, Silva foi conduzido ao Legislativo municipal.

Esta não é a primeira vez que ele ocupa uma cadeira na Câmara Municipal. Em 2012, foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do qual se desfiliou em 2016. À época, migrou para o Partido Verde (PV). O vereador estudou até o Ensino Médio e tem curso técnico em topografia.

Praticante de artes marciais, Gersinho era gremista e atuava junto a um grupo de lutas na cidade. Segundo Bellini, seu colega de partido, atualmente Gersinho estava solteiro e vivia com um irmão com deficiência. Separado há 15 anos, ele e a antiga companheira tiveram apenas uma filha, de 24 anos.