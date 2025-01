Quem é o vereador do Vale do Taquari que desapareceu enquanto viajava para o Litoral Norte

Gerson assumiu uma cadeira no Legislativo de Estrela nas eleições de 2024. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Sumido desde sábado (18), o vereador Gerson Adriano da Silva, o Gersinho (PSDB), 52 anos, é uma figura querida na cidade de Estrela, no Vale do Taquari. O desaparecimento do parlamentar mobilizou população e autoridades do município de 32 mil habitantes que fica a 100km de Porto Alegre.

Na eleição do ano passado, Gersinho conquistou 373 votos, ficando como suplente pelo PSDB. O vereador eleito, Darlã Bellini, que fez 386 votos, foi convidado pela prefeita eleita Carine Schwingel (União) para ocupar o cargo de secretário da Cultura de Estrela. Bellini aceitou o convite e, com isso, Silva foi conduzido ao Legislativo municipal.

— Ele ficou muito feliz quando soube que viria para a Câmara. Nós sempre dissemos que ele seria um ótimo vereador — comenta Bellini.

Esta não é a primeira vez que ele ocupa uma cadeira na Câmara Municipal. Em 2012, foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do qual se desfiliou em 2016. À época, migrou para o Partido Verde (PV). No pleito de 2024, Darlã Bellini reativou o PSDB da cidade e o convidou para compor a sigla.

Em seu discurso na tribuna, na sessão do dia 6 de janeiro, Gersinho agradeceu pela oportunidade de ocupar um cargo no Legislativo e parabenizou a nova equipe que assumiu o município. Ele também salientou a força da comunidade estrelense, que superou as dificuldades impostas pela enchente.

— O nosso povo de Estrela é extraordinário. Ele fez muito e deu a volta por cima. Mesmo com suas dificuldades, cada um está se mantendo. Nós temos que, agora, dar dignidade a essas pessoas.

O vereador estudou até o Ensino Médio e tem curso técnico em topografia. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele declarou sua profissão como “desenhista”.

Praticante de artes marciais, Gersinho é gremista e atua junto a um grupo de lutas na cidade. Segundo Bellini, seu colega de partido, atualmente Gersinho está solteiro e vive com um irmão portador de deficiência. Separado há 15 anos, ele e a antiga companheira tiveram apenas uma filha, de 24 anos.

Na enchente que assolou o Vale do Taquari em maio do ano passado, Gersinho perdeu tudo o que tinha. Mesmo flagelado, ele trabalhou como voluntário, auxiliando outras vítimas da região. Em 2023, ele também prestou socorro às vítimas das cheias.

Investigação

O parlamentar foi visto pela última vez no sábado, quando saiu de Estrela para prestar serviços de arquitetura em Imbé, no Litoral Norte, pela empresa da qual é sócio.

Na segunda-feira (20), os documentos de Gersinho foram encontrados no bairro Umbu, em Alvorada. No mesmo dia, o veículo foi localizado em Viamão. Ambas as cidades estão localizadas na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Entre os elementos apurados, a polícia identificou uma transferência via Pix no valor de R$ 1,6 mil para uma mulher.

Além disso, o cartão corporativo da empresa da qual o vereador é sócio foi utilizado durante o período de seu desaparecimento.