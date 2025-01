"Existem linhas investigatórias relacionadas a crimes contra o patrimônio", afirma delegado de Estrela sobre desaparecimento de vereador

Gerson assumiu uma cadeira no Legislativo de Estrela nas eleições de 2024. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta terça-feira (21), o delegado de polícia de Estrela, Márcio de Abreu Moreno, trouxe novidades sobre a investigação do desaparecimento do vereador Gerson Adriano da Silva, conhecido como Gersinho (PSDB).

O delegado destacou que a investigação está em andamento e envolve diversas frentes de apuração. Uma delas considera a possibilidade de um crime contra o patrimônio, como sequestro mediante extorsão.

— É uma investigação que não tem apenas uma vértice. Existem outras linhas investigatórias relacionadas a crimes contra o patrimônio. São variáveis: pode ser sequestro mediante extorsão, furto, estelionato, entre outros — comentou Moreno.

O parlamentar de 52 anos foi visto pela última vez no sábado (18), quando saiu de Estrela para prestar serviços de arquitetura em Imbé, no Litoral Norte, pela empresa da qual é sócio.

Na segunda-feira (20), os documentos de Gersinho foram encontrados no bairro Umbu, em Alvorada. No mesmo dia, o veículo foi localizado em Viamão. Ambas as cidades estão localizadas na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Entre os elementos apurados, a polícia identificou uma transferência via Pix no valor de R$ 1,6 mil para uma mulher, que, segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, seria uma garota de programa.

Além disso, o cartão corporativo da empresa da qual o vereador é sócio foi utilizado durante o período de seu desaparecimento. Apesar dessas pistas, Moreno preferiu manter a cautela:

— Há pistas sobre o paradeiro do vereador, mas não é possível revelar no momento.

O trabalho da equipe policial tem se concentrado na análise de câmeras de segurança de pedágios para mapear o trajeto percorrido pelo vereador entre o Vale do Taquari e o Litoral Norte.

Embora a investigação siga sob sigilo em alguns aspectos, o delegado demonstra confiança na resolução do caso.

— Acredito que nas próximas horas teremos movimentos que nos indicarão com mais certeza a localização do vereador — pontuou.

Sem antecedentes criminais ou histórico de envolvimento com drogas, Gersinho não teve contato com a família ou qualquer pedido de resgate registrado desde o desaparecimento.

Quem é o vereador Gerson Adriano

Gerson Adriano da Silva, o Gersinho, 52 anos, teve 373 votos na última eleição em Estrela, no Vale do Taquari. Ele era suplente antes de assumir o cargo no começo deste ano.

Conhecido no município e tido como uma pessoa amiga e solícita pela comunidade, o parlamentar atuou durante o período da enchente de maio, que devastou a região do Vale do Taquari, em especial a cidade de Estrela.

Ele e a família também perderam tudo durante a tragédia. Gersinho atuou como voluntário nas enchentes anteriores, em especial, na de 2023. Separado há 15 anos, ele e a antiga companheira tiveram apenas uma filha, de 24 anos.