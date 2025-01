Cuidadora é condenada a 23 anos de prisão por furto e estelionato contra idosa em Viamão

Uma mulher, de 40 anos, foi condenada, na segunda-feira (20), a 23 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de furto e estelionato praticados contra uma idosa de 69 anos na cidade de Viamão. Ela era contratada para cuidar da vítima e havia sido presa em maio do ano passado. O marido dela também foi condenado por receptação.

A denúncia feita pelo Ministério Público (MP) indica que a cuidadora fez uma série de transações bancárias ilícitas no nome da vítima, incluindo um pedido de empréstimo consignado no valor de R$ 189 mil. Conforme o MP, a idosa apresentava problemas cognitivos e morava sozinha no distrito de Águas Claras, facilitando a ação da criminosa.