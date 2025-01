Dona e funcionários de clínica geriátrica são presos por tortura de pacientes em Viamão

A proprietária , o gerente e duas cuidadoras de uma clínica geriátrica em Viamão, na Região Metropolitana, foram presos em flagrante por tortura de pacientes na segunda-feira (20). No local, havia 14 pessoas internadas e todas foram resgatadas, de acordo com a Polícia Civil.

Ela conta que as pessoas eram mantidas em quartos sem ventilação, com grades nas janelas e com as portas trancadas por fora. Também houve relatos de que os pacientes eram agredidos e drogados pela proprietária e outros três cuidadores que dividiam as tarefas "em vínculo associativo para o intento criminoso".