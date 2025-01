Dupla fura pedágio, persegue delegado e acaba detida em Osório 

Homem de 22 anos, que estava no carona do carro, foi preso com 96 gramas de crack.

Um delegado do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que seguia pela freeway para o litoral com a esposa, também policial civil, foi xingado e perseguido após se negar a realizar um Pix .

Depois de ser importunado, o delegado realizou uma abordagem policial no carro do homem, onde havia 96 gramas de crack.

Como aconteceu

De acordo com o delegado Joel Wagner, ele e a esposa estavam a caminho do litoral quando notaram um veículo VW Voyage com dificuldades para pagar o pedágio em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte.