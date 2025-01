Após estreia, Cuéllar elogia elenco do Grêmio: "Esse é o caminho para a gente conquistar coisas importantes"

Cuéllar estreou pelo Grêmio na noite desta quarta-feira. @Gremio / X / Divulgação

A vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon nesta quarta-feira (29) marcou a estreia de Gustavo Cuéllar pelo Grêmio. Principal contratação desta janela, o colombiano ficou até os 15 minutos do segundo tempo em campo, quando foi substituído por Dodi.

Na saída de campo, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o atleta elogiou o elenco e a atuação do Tricolor.

— Um elenco muito qualificado para a gente lutar pelo Campeonato Gaúcho. Esse é o caminho para a gente conquistar coisas importantes esse ano — comentou.

Sobre o seu desempenho individual, reconheceu a falta de ritmo no início da partida.

— No começo fui pegando de novo o ritmo brasileiro, que é muito mais intenso do que o campeonato onde eu estava (Campeonato Saudita). Me senti muito à vontade com o time — acrescentou.

Gustavo Cuéllar tem 32 anos e chegou ao Grêmio após antecipar o fim de contrato com o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Ele assinou por duas temporadas.