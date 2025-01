Novo texto da PEC da Segurança Pública cria Polícia Viária Federal e reforça cuidado com autonomia estadual

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou nesta quarta-feira (15), a nova versão da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública . O texto amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e os fundos nacionais de financiamento do setor.

A proposta de emenda constitucional, que começou a ser elaborada na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, passou por uma rodada de conversas com Estados, municípios e associações do setor .

Reforço na autonomia

O texto também reforça a autonomia dos Estados no combate ao crime. O ponto havia criado discussões com os governadores, que temem uma eventual invasão de competência das polícias estaduais. Para abrandar questionamentos, a nova minuta agora deixa claro que isso não deve ocorrer.

Controle da atividade policial

Ao contrário do que queriam os governadores, a PEC não prevê a participação paritária dos Estados e do Distrito Federal nos comitês gestores do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, nem subsídios fiscais aos entes que contribuírem com o Susp.