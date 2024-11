Correção: a PEC não sugere a criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), como publicado entre as 9h14min e as 10h11min do dia 1º de novembro de 2024, mas sim sua inclusão na Constituição. O Susp já existe, instituído pela Lei 13.675, sancionada em 11 de junho de 2018. O texto já foi corrigido.