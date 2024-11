"Invasão de poder": como governadores reagiram à PEC da Segurança apresentada por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentaram nesta quinta-feira (31) a governadores a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. A PEC é uma tentativa do governo de tentar minimizar os problemas em uma das áreas com pior avaliação da gestão petista. Na reunião realizada no Palácio do Planalto, governadores cobraram ações de combate à criminalidade que vão além do que está previsto na PEC.