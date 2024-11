Após mais de seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, os ex-policiais militares acusados do crime, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, foram condenados pelo 4º Tribunal do Juri do Rio de Janeiro. Às 18h30min desta quinta-feira (31), a juíza Lúcia Glioche concluiu a leitura da decisão deliberada pelo Conselho de Sentença: Lessa condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de reclusão; Queiroz a 59 anos e 8 meses e 10 dias de reclusão.