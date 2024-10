Matadores de Marielle podem ter pena reduzida em até dois terços

Deve durar dois dias, no Rio de Janeiro, o julgamento dos ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, assassinos confessos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista dela, Anderson Gomes. Em tese, a perspectiva de pena para a dupla é de uma prisão perpétua. Os dois estão sujeitos a até 84 anos de reclusão, caso sejam condenados pelos crimes de que são acusados (além do duplo homicídio qualificado, a tentativa de matar uma assessora da parlamentar, que ia no mesmo carro dela e escapou com vida). As penas aumentam porque os assassinatos teriam ocorrido por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.